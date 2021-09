Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem heftigen Rücksetzer am Montag zeigt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag bereits wieder erholt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Mehr als ein Prozent lege der deutsche Leitindex zu und klettere wieder über die 15.300-Punkte-Marke. Der Evergrande-Schock scheine bereits wieder vergessen, doch die Lage an den Märkten bleibe spannend.



Noch sei nicht klar, wie es mit dem chinesischen Immobilienriesen Evergrande weitergehe. Zudem stehe am morgigen Mittwoch die Zinsentscheidung der FED in den USA an, während die Republikaner die Anhebung der Schuldengrenze weiter blockieren würden. Es sei deshalb noch zu früh, um wirklich von Entspannung zu reden. (21.09.2021/ac/a/m)

