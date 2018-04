Gestern sei an den US-Börsen gehandelt worden. Da diese insgesamt moderate Kursverluste zu verzeichnen gehabt hätten, deutlich sei es für Technologiewerte abwärts gegangen, sei heute mit einer schwächeren Eröffnung des DAX zu rechnen.



Charttechnik



Auf das am 26.03. ausgebildete, prozyklische Verlaufstief bei 11.726,62 Zählern, sei eine temporäre Erholungsbewegung gefolgte. Diese habe - dieser Eindruck dränge sich auf - idealtypisch zurück in den Bereich des 21-Tagedurchschnitts (12.165) geführt. Trotz der damit verbundenen Verbesserung des Bildes bei verschiedenen Indikatoren sei es noch zu früh, um eine Entwarnung auszusprechen. Bereits heute würden die Supports bei 12.053 und 12.003 Zählern durchbrochen. Damit wäre auch die von den Analysten an dieser Stelle genannte, maximale Korrektur (12.180/12.190) bereits abgeschlossen. Auch das strukturelle Bild bei den Einzelwerten sei alles andere als gut zu bezeichnen. So würden noch immer 63 Prozent der Anteilsscheine unterhalb der 200-Tageslinie notieren, während 83% einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Weitere Kursziele auf der Unterseite würden sich bei 11.860, 11.830 und 11.695 finden. (03.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag ging der DAX bei 12.096,72 Zählern aus dem Handel, so die Analysten der Helaba.Dies habe einem Plus in Höhe von 1,3 Prozent entsprochen. Anleger würden das zuvor reduzierte Kursniveau zum Einstieg nutzen, wenngleich auch das Quartalsende (Stichwort: "window dressing") eine wesentliche Rolle gespielt haben dürfte. Darüber hinaus hätten vor allen die Autowerte auf den Kaufzetteln gestanden (VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) habe um 4,12% zugelegt, während es für Daimler um 4,03% nach oben gegangen sei). Für Fantasie hätten Spekulationen gesorgt, dass sich Renault mit Nissan zusammenschließen könnte. Inhaber der roten Laterne seien die Anteilsscheine der Commerzbank (-0,94%) gewesen.