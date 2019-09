Zudem seien die Aktienmärkte nach Auffassung der Analysten schon in der Gefahr gewesen, die gestern gemeldeten Zahlen zum ISM PMI Manufacturing zu negativ zu bewerten. Der wichtige US-Stimmungsindikator sei im August zwar unter die Marke von 50 Punkten gefallen, signalisiere damit aber nur ein langsameres Wachstum der Wirtschaft der Vereinigten Staaten - und eben noch keine Rezession im Land der unbegrenzten Möglichkeiten! In der Tat würden die Analysten davon ausgehen, dass die im Laufe der Woche noch zur Meldung anstehenden US-Wirtschaftsdaten bereits wieder ein freundlicheres Bild der Lage der Ökonomie der USA offenbaren sollten.



Auch Hoffnungen auf eine noch expansivere Ausrichtung der Geldpolitik in Frankfurt und Washington sollten den internationalen Aktienmärkten helfen. Die EZB-Sitzung in der kommenden Woche werfe bereits ihren Schatten voraus.



Mit Blick auf die internationalen Aktienmärkte bleibe inzwischen festzuhalten, dass die Dividendenpapiere fundamental gesprochen sicherlich nicht mehr günstig bewertet seien. Das KGV des breiten US-Leitindexes S&P 500 notiere auf Basis der Konsensgewinnschätzung für 2019 aktuell bei knapp oberhalb von 17,6; angesichts einer Dividendenrendite von um 2% (ebenfalls auf der Basis der Konsensschätzung für 2019) scheine also vor allem das niedrige Zinsniveau für die Asset-Klasse Aktien zu sprechen. So liege die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren aktuell leicht unterhalb von 1,50%. Zudem könnten die internationalen Aktienmärkte mittlerweile schon zu viel Hoffnung auf positive Entwicklungen haben. Das Brexit-Chaos in London dürfte anhalten - und auch der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking könnte zumindest kurzfristig noch zu Belastungen führen.



Der DAX habe heute wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten springen können. Die Marktteilnehmer würden also inzwischen nicht mehr so pessimistisch in die Zukunft blicken. Aktien seien nun aber nicht mehr zu Schnäppchenpreisen zu erhalten. Zudem dürften derzeit weder der Handelskonflikt zwischen China und den USA, noch das Brexit-Chaos ad acta zu legen sein. (04.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Stimmung an den Börsen gestern etwas eingetrübt hatte, konnte der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) heute oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten in den Handel starten, so die Analysten der Nord LB.Damit sei der gestern beobachtbare Pessimismus schnell wieder abgeebbt. Der Auslöser des Stimmungsumschwungs an den Börsen scheine vor allem die Hoffnung zu sein, dass die Parlamentarier in London den harten Brexit doch noch verhindern könnten. In der Tat würden die internationalen Aktienmärkte zunehmend beginnen, auf eine weitere Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens zu hoffen, was helfen würde, das zeitnah drohende Chaos auf beiden Seiten des Ärmelkanals zumindest vorerst zu verhindern.