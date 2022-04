Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist nach der Erholung vor dem Wochenende am Montag wieder mit Verlusten in den Handel gestartet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Diese hätten im frühen Handel zwar etwas reduziert werden können, dennoch würden Zinsangst, Ukraine-Krieg und schwache China-Börsen weiter dafür sorgen, dass der Blick der Anleger nach unten gehe.Der übergeordnete Abwärtstrend beim DAX sei weiter intakt, zudem würden die zahlreichen Risikofaktoren an den Märkten noch immer viele Anleger abschrecken. Für neue Impulse könnte im Laufe der Woche zumindest die wieder startende Berichtssaison in den USA geben - am Mittwoch eröffne J.P. Morgan als erste Großbank den Zahlenreigen. (11.04.2022/ac/a/m)