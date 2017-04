Der DAX sei heute Morgen bei 12.266 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 190 Punkte über dem TS/WS von Freitagabend und 218 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.270-Punkte-Marke zu halten und dort zu stabilisieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.282/85, die 12.292/95 und dann die 12.304/07 bzw. die 12.311/13 Punkte zu erreichen. Gelinge es den Bullen, den Index über die 12.313 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 12.320/22, die 12.333/35 und dann die 12.344/47 anlaufen. Mit dem Überwinden der 12.347-Punkte-Marke wäre der Weg dann an die 12.361/64, die 12.371/73 und im Nachgang dessen an die 12.378/81 Punkte frei. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass es zu einem neuen JH oder ATH komme.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.270-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.255/53, bis 12.240/38 und dann bis 12.225/22 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 12.222 Punkte wäre dann der Weg an die 12.212/10, die 12.210/08 und dann an die 12.195/92 Punkte frei. Mit dem Unterschreiten der 12.192 könnte der DAX dann auch die 12.178/75, die 12.170/67 und dann die 12.158/55 erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.055/63/74/93 als auch bei 12.131/62/94 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.212 als auch bei 12.239 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.239/12 als auch bei 12.194/62/47/37/28/08 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.093/88/72/41/05 als auch bei 11.996/80/65/51/32/16/09 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.313 (12.335) bis 12.208 (12.170) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (24.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitagmorgen bei 12.048 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels habe der DAX zunächst etwas zurückgesetzt, habe sich aber im Bereich der 12.007 Punkte stabilisieren können und im Nachgang dessen sei es zu einer deutlichen Erholung gekommen. Der DAX sei bis in den Bereich der 12.092 Punkte gelaufen, wo er am frühen Nachmittag sein Tageshoch formatiert habe. Es sei bis zum Xetra-Schluss zu leicht nachgebenden Notierungen gekommen, der DAX sei bei 12.049 Punkten aus dem Xetra und bei 12.076 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.089 Punkte weiter an ihr nächstes Anlaufziel bei 12.096/99 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel bei 12.096/99 Punkte sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Das Setup habe damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksezter seien mit dem Unterschreiten der 12.026/24 und dann knapp unter die nächste Anlaufmarke der Experten bei 12.015/12 Punkten gegangen. Auch habe hat das Setup nicht perfekt gepasst.Chartcheck:Der DAX habe sich am Freitag stabilisieren und einen erneuten grünen Xetra-Schluss formatieren können. In der verkürzten Handelswoche habe der DAX damit an drei aufeinander folgenden Tagen einen positiven Xetra-Schluss markieren können, was zuletzt in der KW 13/2017 gelungen sei. Die Vorgaben heute Morgen seien sehr positiv. Der DAX habe sich mit dem GAP Up über die OK seines AWK geschoben und habe damit wieder etwas Luft nach oben. Wir sollten heute übergeordnet einen weiteren positiven Handelstag sehen, allerdings bleibt abzuwarten, wie nachhaltig diese Bewegungen heute sind, so die Experten von "day-trading-live.de". Denkbar sei, dass es bereits in den nächsten Handelstagen wieder zu Rücksetzern komme.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: