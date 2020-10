Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich weiterhin robust, berichten die Analysten der Helaba.Heute starte auch die US-Quartalsberichtssaison richtig durch. Unter anderem würden die Bücher von der (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE Ticker-Symbol: BLK), Delta Airlines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) und Fastenal (ISIN: US3119001044, WKN: 887891) geöffnet. Zweifelsohne würden auch die Unternehmensausblicke einen hohen Stellenwert aufweisen.Unbeeindruckt von steigenden Corona-Zahlen und verschiedenen, vermeintlichen Risikofaktoren könne sich der DAX oberhalb der 13.000er Marke etablieren. Bemerkenswert sei zudem, dass gestern bezogen auf den Gesamtmarkt, 77 neue Hochs vs. 21 neue Tiefs ausgebildet worden seien. Saisonale Aspekte würden scheinbar ebenso keine Rolle spielen wie die bereits ambitionierten Bewertungsniveaus. Erste Unterstützungen seien beim DAX bei 13.074 und 13.051 Zählern zu finden. Sollten diese Marken durchbrochen werden, könnte ein Rücksetzer zunächst bis in den Bereich der 55-Tagelinie (12.896) nicht ausgeschlossen werden. Weitere markante Levels seien bei 12.810 und 12.672 (100-Tagelinie) zu finden. Auf der Oberseite seien Widerstände bei 13.160, 13.190 und 13.230 zu finden. (13.10.2020/ac/a/m)