Es heiße, dass ein Teil der Investoren schon vor dem jüngsten Einbruch abgesichert gewesen sei, weil sich in den USA eine massive Zinswende abgezeichnet habe. Diese professionellen Anleger würden jetzt das niedrigere Kursniveau nutzen, um Absicherungen aufzulösen und Leerverkaufspositionen einzudecken. Das stütze die Kurse.



Die Lage in der Ukraine bleibe jedoch fragil: Mit einem Paket von Strafen hätten die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine reagiert. US-Außenminister Antony Blinken habe ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow abgesagt. Das Weiße Haus habe ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst ausgeschlossen.



Gegenmaßnahmen aus dem Kreml würden nicht lange auf sich warten lassen. Russland wisse um die Bedeutung von Öl und Gas für Europa. Zudem könnte sich in Taiwan ein weiterer (Börsen-)Brennpunkt bilden.



Trotz der jüngsten Erholung sollten Anleger nicht zu früh das Risiko erhöhen. Es sei kaum vorstellbar, dass das Thema Ukraine schon abgehakt sei. Etwas Cash für Nachkäufe schade nicht. (23.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt am Mittwoch seinen am Dienstag eingeschlagenen Erholungskurs fort und überspringt nur Minuten nach Handelsbeginn die wichtige Marke bei 14.820 Punkten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Offensichtlich hätten viele Anleger Cash aufgebaut und die deutlich niedrigeren Kurse jetzt zum Einstieg genutzt.