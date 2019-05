Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem am Dienstag US-Präsident Trump mit Blick auf den mit China laufenden Zollstreit moderater äußerte, (er hatte gesagt, dass er eine Lösung des Streits für möglich halte und eine Entscheidung über eine Erhöhung der Zölle noch nicht getroffen wurde) sprach Chinas Präsident Xi davon, dass die chinesische Kultur ein "offenes System" sei, so die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern schlussendlich mit einem Plus von Höhe von 0,90% bei 12.099,57 Zählern aus dem Handel gegangen. Dies sei Medienberichten geschuldet gewesen, die nahe gelegt hätten, dass der US-Präsident Donald Trump zunächst nicht beabsichtige, Zölle auf europäische Autos zu erheben.Der DAX habe gestern sein Tagestief bei 11.862 Zählern markiert. Dadurch habe sich der Index der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie (11.838) bereits angenähert. Der anschließende Aufwärtsimpuls und ein Schlusskurs, welcher gleichzeitig dem Tageshoch entsprochen habe, könne kurzfristig positiv bewertet werden, auch dass der langfristige MACD kein weiteres Tief ausgebildet habe. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass der DAX noch immer deutlich unterhalb der 21-Tagelinie (12.173) notiere. Weitere Widerstände würden sich zudem bei 12.148 und 12.166 Zählern definieren lassen. Sicherlich wäre eine spürbare Zunahme des Momentums notwendig, um die genannte Zone zu durchbrechen. Supports würden sich bei 11.993 (Lowband des Time Series Channels), 11.896/11.895 (Strukturprojektion und 55-Wochendurchschnitt), 11.885 (144er Wochen-Tenkan) und der bereits oben erwähnte Average bei 11.838 Zählern finden. Anhand der großen Zahl von Unterstützungen, welche auf den Bereich von 11.896/11.838 entfallen würden, werde deutlich, welche Bedeutung von diesem für den weiteren Verlauf ausgehe. (16.05.2019/ac/a/m)