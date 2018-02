Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten wir an dieser Stelle die Vermutung geäußert, dass sich der DAX auf Richtungssuche befindet, so die Analysten der Helaba.CharttechnikEin von den Analysten berechneter LMA (Lower Moving Average) verlaufe bei 12.441 Zählern. Diese Marke habe sich zuletzt mehrfach als wichtig erwiesen. Gleichzeitig habe sich aber auch gezeigt, dass sich Abwärtsimpulse beschleunigen würden, sofern Ausbruchsversuche über diese nach oben gescheitert seien. Dies sei gestern temporär der Fall gewesen, wenngleich der DAX im Anschluss in der Lage gewesen sei, das Fibonacci-Level bei 12.381 Zählern sowie eine aufwärtsgerichtete Gann-Linie (Bezugspunkt sei das Swing Low bei 12.003 Zählern gewesen) bei 12.340 Punkten zu verteidigen. Diese Marken gelte es auch in den kommenden Tagen im Hinterkopf zu behalten, insbesondere auch unter dem Aspekt der am 26.02. endenden Zeitzone. Es werde spannend zu sehen sein, ob und inwieweit sich in der Nähe des genannten Datums ein richtungsweisender Impuls etablieren könne. (23.02.2018/ac/a/m)