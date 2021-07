Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern die Gaps bei 15.619 und 15.669 schließen, was ihn aber schlussendlich nicht in eine andere Sphäre schoss, sondern eher ein kleine Aufgabe mangels anderer Signale darstellte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX bewege sich vorbörslich abwärts. Der Bereich 15.545/15.555 werde dadurch wieder zum Widerstand. Glaube man dem indikativen DAX-Chart, so gehe es direkt abwärts bis mindestens 15.424/15.419, einem kleinen Vorgängertief. Auch untere Ziele bei 15.339/15.310 seien anzuführen, doch spreche bekanntermaßen aktuell einiges gegen dauerhafte Kurse unter 15.430. Denn: Der DAX sehe gerechnet über den Tageskerzenchart im Bereich 15.493/15.430 noch recht stabil aus. Eine Wand von Unterstützungen werde bei 15.487/15.430 aufgefahren (EMA50, Wolke, KIJUN). (30.07.2021/ac/a/m)

