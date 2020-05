Auf welche Niveaus sollte man sich als nächstes konzentrieren? Eine starke Unterstützung sei beim Fibonacci-Retracement von 38,2% des Rückgangs von Februar bis März (10.250-Punkte-Bereich) zu finden - diese habe zwischen dem 7. und 28. April als Untergrenze der Handelsspanne gedient. Das Ziel für die Bullen sei es, wieder über 10.500 Punkte zu steigen. Die Daten zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) könnten eine erhöhte Volatilität auslösen.



RWE und die Deutsche Telekom würden zu den deutschen Unternehmen gehören, die heute ihre Gewinne für das erste Quartal 2020 veröffentlicht hätten.



Der Energieversorger RWE habe ein bereinigtes EBIT von 955 Millionen EUR erzielt, ein Anstieg von 27% im Jahresvergleich. Die Nettoverschuldung sei von 1,7 Milliarden EUR (Ende 2019) auf 8,7 Milliarden EUR (Ende Q1 2020) gestiegen. Die Verschuldung habe zur Sicherung der Liquidität erfolgt. Das Unternehmen habe sich entschieden, die Prognose für 2020 beizubehalten und erwarte weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 2,7 bis 3 Milliarden EUR. Der Konzern plane, bis 2022 fünf Milliarden EUR zu investieren, um seine Kapazitäten zu erhöhen.



Die Deutsche Telekom habe einen Umsatz von 19,9 Milliarden EUR erwirtschaftet, ein Anstieg von 2,3% im Jahresvergleich. Das angepasste EBITDA habe sich auf 6,54 Milliarden EUR belaufen, ein Anstieg von 10,2% im Jahresvergleich. Der bereinigte Nettogewinn sei um 8,5% im Jahresvergleich auf 1,28 Milliarden EUR gestiegen. Das Unternehmen habe gesagt, dass die negativen Auswirkungen von Ladenschließungen aufgrund der Covid-19-Pandemie wahrscheinlich begrenzt sein würden, da die steigende Nachfrage nach Telefondiensten diese ausgleiche.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen im April einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe um 41% im Jahresvergleich verzeichnet habe. Der größte Rückgang sei auf dem europäischen Markt zu beobachten gewesen. Währenddessen seien die Verkäufe in China um 14% im Jahresvergleich gestiegen. (14.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa bewegen sich weiter nach unten, da die Anleger die Erholungsrally infrage stellen, so die Experten von XTB.Die Besorgnis über eine zweite Infektionswelle und der Zustand der Beziehungen zwischen USA und China würden eine Rolle spielen. Die Aktien aus Portugal seien am stärksten betroffen, während die Aktien aus Russland am widerstandsfähigsten seien. Alle 19 Sektor-Subindices aus dem STOXX Europe 600 würden tiefer notieren, wobei die Autohersteller die größten Nachzügler seien.Der DAX bereite sich möglicherweise auf eine größere Abwärtsbewegung vor. Der Index habe die Untergrenze der Overbalance-Struktur durchbrochen und die größte Korrekturbewegung seit der Bodenbildung von Mitte März erlebt. Da die Untergrenze mehr oder weniger mit der psychologisch wichtigen 10.500-Punkte-Marke übereinstimme, steige die Bedeutung dieses Ausbruchs. Der DAX teste derzeit das Tief vom 4. Mai und habe kurzzeitig ein Drei-Wochen-Tief erreicht.