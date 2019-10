Die Probleme des südafrikanischen Stromversorgers Eskom würden zu Strommangel in Teilen des Landes führen. Die Situation habe Auswirkungen auf die Aktivitäten von Volkswagen in Südafrika. Der deutsche Autohersteller habe gesagt, dass die Störungen in diesem Jahr das Unternehmen bereits mehr als 10 Mio. ZAR gekostet hätten.



Infineon sei zu Beginn der Sitzung am Mittwoch bei den Verlierern zu finden. Die Aktien des globalen Chipherstellers stünden unter Druck, nachdem Texas Instruments eine schwächere Nachfrage nach seinen Produkten signalisiert habe. Auch Texas Instruments habe zudem enttäuschende Umsatz- und Ergebnisprognosen veröffentlicht.



Continental habe angekündigt, dass es seine Antriebsstrangsparte ausgliedern und nicht im Rahmen eines Börsengangs verkaufen werde. Die Investoren hätten die Entscheidung begrüßt, die sich positiv in den Aktienkursen widergespiegelt habe. Dank der positiven Bewertung durch die MainFirst Bank sei das Unternehmen auch heute höher im Kurs. Die Bank habe die Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "outperform" gehoben. Das Kursziel sei auf 147 EUR festgelegt worden.



Covestro gewinne am meisten im DAX. Die Aktie sei von der Commerzbank auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 56 EUR festgelegt worden. (23.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mehrheit der europäischen Aktienindices notiert zu Beginn der Sitzung am Mittwoch niedriger, so die Experten von XTB.Die größten Rückgänge seien an den Börsen in Russland, Polen und Frankreich zu verzeichnen. Der britische UK100 notiere dank der Abschwächung des Britischen Pfunds leicht über dem gestrigen Schlusskurs. DAX habe sich gestern zurückgezogen, habe aber eine Unterstützung beim 33er EMA gefunden. Der deutsche Leitindex versuche zu Beginn des Handels am Mittwoch zuzulegen. Der nächste Widerstand liege auf dem jüngsten Höchststand (12.780 Punkte). Es gebe eine Menge potenzieller Unterstützungsniveaus, falls der Index den Sprung von heute Morgen wieder abgeben und den gestrigen Rückgang vertiefen sollte. Die Zone bei 12.115 Punkten könne jedoch als Schlüsselunterstützung angesehen werden, da sie nicht nur durch vorherige Preisreaktionen, sondern auch durch die Untergrenze der Overbalance-Struktur gekennzeichnet sei. Ein Durchbruch nach unten würde theoretisch auf eine kurzfristige Trendwende hindeuten.