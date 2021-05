Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verliert zu Wochenbeginn wieder leicht an Boden, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Der Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 15.500 Punkten müsse damit erneut verschoben werden. Die Angst vor steigender Inflation ebbe zwar weiter ab, doch nach Ablauf der Berichtssaison würden derzeit die neuen Impulse fehlen.



Noch in der vergangenen Woche habe der DAX ein Rekordhoch erreicht. Bestätigt worden sei dieses bislang aber nicht. Vielmehr kämpfe der Leitindex nach wie vor mit der 15.500-Punkte-Marke. (31.05.2021/ac/a/m)

