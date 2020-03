Europa werde damit zunehmend zu einem Zentrum der Krise. An den Finanzmärkten löse diese Entwicklung fast schon eine Art Panik aus. Die Risikoaversion der Marktteilnehmer nehme bemerkenswerte Formen an. Anleger würden Sicherheit suchen, und die Einschätzung, dass das Coronavirus eine weltweite Rezession auslösen werde, scheine nun bei immer mehr Investoren zum Basisszenario zu werden.



In diesem durch großen Pessimismus geprägten Umfeld sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 10.000 Punkten in den Handel gestartet. Auch andere Aktienindices würden sich deutlich schwächer präsentieren. Besonderer Druck laste natürlich auf den Branchen und Einzelwerten, die nach Auffassung der Marktteilnehmer überproportional stark unter dem Coronavirus leiden würden. Es sei aber festzuhalten, dass die Kurse der Dividendenpapiere ganz grundsätzlich zum Opfer der Krise geworden seien, was eine Konsequenz der gestiegenen Risikoprämien sei. Anders ausgedrückt meiden die Marktteilnehmer möglichst Unsicherheit und wollen sich die Bereitschaft zum Kauf von Aktien zumindest sehr angemessen vergüten lassen, so die Analysten der Nord LB.



Die Angst vor der Coronavirus-Epidemie übe also Druck auf die Börsen aus - und der Verfall der Kurse sorge dann für neue Sorgen bei den Anlegern. In diesem Umfeld würden sich auch die "Schnäppchenjäger" unter den Investoren zurückhalten und auf noch günstigere Einstiegskurse hoffen - ein regelrechter Teufelskreis. Um diesen zu durchbrechen, brauche es ohne jeden Zweifel erfreuliche Nachrichten mit hinreichender Relevanz. Da mit einem Impfstoff weiterhin wohl erst in 2021 zu rechnen sei, müsse in diesem Kontext zunächst auf klar positive statistische Resultate bezüglich der Wirksamkeit eines Medikamentes gehofft werden.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Epidemie ist inzwischen nicht mehr nur ein Problem für China, so die Analysten der Nord LB.Die Erkrankung müsse mittlerweile als globales Phänomen bezeichnet werden. Ein Schwerpunkt der Krise sei aktuell in Italien zu verorten. Hier leide die Wirtschaft sehr nachhaltig unter dem Kampf gegen das Virus. Das Land werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in eine Rezession fallen. Andere Nationen dürften folgen.