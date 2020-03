Am Wochenende habe sich die Corona-Krise unterdessen weiter zugespitzt. So habe US-Präsident Donald Trump die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100.000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", habe er am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt. Die bis zum 30. März geltenden Richtlinien zur sozialen Distanzierung seien bis zum 30. April verlängert worden. Vor zwei Wochen habe die US-Regierung Richtlinien für zunächst 15 Tage veröffentlicht, die unter anderem vorsähen, dass Menschen Abstand zueinander halten und Ansammlungen von mehr als zehn Menschen vermieden werden sollten.



DAX und Co würden weiter an einer Stabilisierung arbeiten. Die Unsicherheit bleibe groß. Vermutlich werde es daher kurzfristig auch noch eine temporäre Fortsetzung der Abwärtsbewegung geben, mit ersten kleineren Gegenbewegungen. Kurzum: Die Volatilität dürfte auch in dieser Woche hoch bleiben.



Würden die aktuellen Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit aber ihre gewünschte Wirkung entfalten, sollte sich die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen stabilisieren. Mit der wachsenden Erkenntnis, dass das Virus beherrschbar sei, würden sich Finanz- und Wirtschaftsexperten noch mehr auf das Hochfahren der Wirtschaft fokussieren und könnten auch detailliertere Schätzungen und Prognosen zum Ausmaß der Coronakrise formulieren.



Die Börse reagiere in der Regel sehr sensibel. Mit dem Ende dieser (wirtschaftlichen) Ungewissheit könnte aus einer Situation der Panik bei den Investoren - wie man sie in den vergangenen Wochen gesehen habe - die Befürchtung wachsen, einen neuen Aufschwung zu verpassen. Der Nährboden für eine Fortsetzung der Erholung wäre geschaffen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zu Beginn der sechsten Woche des Corona-Crashs trotz der Zuspitzung der Krise eine weitere Stabilisierung ab, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Wochenstart könnte sich der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zunächst innerhalb der relativen engen Spanne zwischen 9.500 Punkten und 10.000 Punkten etablieren. Neue Hiobsbotschaften zum Verlauf der Pandemie oder vonseiten der Konjunktur könnten die Stimmung aber jederzeit kippen lassen.In den vergangenen fünf Handelstagen habe der DAX zum ersten Mal seit Start des Corona-Crashs am 24. Februar mit einem Wochenplus abgeschlossen. Trotz des Kursplus in der vergangenen Woche summiere sich das Minus im Corona-Crash immer noch auf rund 29 Prozent. Die Corona-Pandemie dürfte das Geschehen an den Börsen in den kommenden Wochen weiter prägen und die Nervosität werde hochbleiben.