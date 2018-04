Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste - wie befürchtet - den Hürden bei rund 12.700 Punkten Tribut zollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesem Niveau würden die Glättungslinien der letzten 90 und 200 Tage (akt. bei 12.645/664 Punkten), das 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Korrekturimpulses von Ende Januar bis Ende März (12.662 Punkte), das Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) sowie das Abwärtsgap vom 5. Februar (12.753 zu 12.782 Punkte) unverändert die entscheidende Kumulationszone bilden. Mittlerweile hätten die beiden angeführten Glättungslinien sogar ein negatives Schnittmuster geliefert, was für einen zusätzlichen Wermutstropfen sorge. Trotz des Lösens vom gestrigen Tagestief (12.312 Punkte) würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aktuell deshalb den Fokus auf die Unterseite legen. Eine wichtige Haltezone speise sich dabei aus dem Durchschnitt der letzten 200-Stunden (akt. bei 12.270 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.245 Punkten). Darunter stehe mit dem Aufwärtsgap von Anfang April (12.136/12.011 Punkten) ein weiterer markanter Rückzugsbereich zur Verfügung. Auf der Oberseite bedürfe es indes eines Sprungs über das eingangs angeführte Barrierenbündel, um dem DAX wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen. (26.04.2018/ac/a/m)