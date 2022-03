Sollte man einen Durchbruch nach unten erleben, könnte der gleitende 200-Stunden-Durchschnitt bei etwa 14.170 Punkten eine gewisse Unterstützung bieten. Sollte diese technische Unterstützung den Ausverkauf jedoch nicht stoppen können, könnte ein tieferer Rückgang bevorstehen. Eine wichtige Unterstützung werde durch die untere Grenze einer lokalen Markt Geometrie bei etwa 13.880 Punkten markiert, aber die Bären müssten erst unter den psychologischen Bereich von 14.000 Punkten fallen, bevor sie diesen testen könnten.



Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8 / WKN DTR0CK) habe für das Jahr 2021 einen Umsatzanstieg um 11% auf 39,8 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Das bereinigte EBIT habe sich von 657 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 2,55 Milliarden Euro im Jahr 2021 verbessert. Das Unternehmen erwarte für 2022 einen Umsatz von 45,5 bis 47,5 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 14 bis 19% gegenüber 2021 entspreche.



Das Management von HeidelbergCement werde vorschlagen, aus dem Gewinn des Jahres 2021 eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie auszuschütten.



Joe Kaeser, Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy, überlege laut Manager Magazin, ob er Siemens Gamesa und Siemens Energy trennen solle. Siemens Gamesa sei eine Tochtergesellschaft von Siemens Energy. Kaeser habe Berichten zufolge sogar eine vollständige Abschreibung der Gamesa-Vermögenswerte in Erwägung gezogen, da die Tochtergesellschaft in Schwierigkeiten stecke. (24.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte begannen den heutigen Kassahandel etwas höher, haben aber seitdem alle Gewinne wieder abgegeben, so die Experten von XTB.Die russische MOEX sei heute mit einem Plus von 4% der Spitzenreiter, da die Moskauer Börse nach einer fast einmonatigen Unterbrechung wieder geöffnet worden sei. Der Anstieg sei jedoch hauptsächlich auf den schwächer werdenden Rubel zurückzuführen. Der RTS-Index bzw. die auf USD lautende MOEX werde bei Redaktionsschluss 9% niedriger gehandelt. Der NATO-Gipfel in Brüssel sei im Gange, aber bisher habe es noch keine Kommentare von offizieller Seite zu den Ergebnissen gegeben. Nichtsdestotrotz sei es sicherlich ein Ereignis, das man inmitten der aktuellen geopolitischen Turbulenzen beobachten sollte. DAX -Chart im H1-Intervall zeige, dass der deutsche Index weiterhin in einer 350 Punkte breiten Handelsspanne feststecke. Der Index habe gestern einen Versuch unternommen, über die obere Begrenzung der Spanne im Bereich von 14.500 bis 14.550 Punkten auszubrechen, habe diese Bewegung jedoch nicht aufrechterhalten können. Ein Pullback habe DE30 zurück in Richtung der unteren Begrenzung der Spanne im Bereich von 14.200 bis 14.250 Punkten gedrückt.