Die Entscheidung komme, nachdem einige Bundesländer es versäumt hätten, die jüngsten Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verhängen, und Maßnahmen in Regionen ergriffen werden sollten, in denen Neuinfektionen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten würden. Zu den Befugnissen, die der Regierung gewährt werden könnten, gehöre die Befugnis, zusätzliche Beschränkungen für private Versammlungen und nächtliche Ausgangssperren zu verhängen.



Der DAX teste die Widerstandszone unterhalb des 61,8% Retracements der Abwärtsbewegung der letzten Woche (15.270 Punkte). Diese Zone markiere die obere Grenze des kurzfristigen aufsteigenden Dreiecksmusters. Der Preis neige dazu, nach einem solchen Muster nach oben auszubrechen, und wenn dies diesmal der Fall sein sollte, könnte der nächste kurzfristige Widerstand beim 78,6% Retracement bei 15.300 Punkten gefunden werden. Die nächste zu beachtende Unterstützung befinde sich beim 50% Retracement bei ca. 15.250 Punkten.



Unternehmensnachrichten:



Siemens Energy sei eine Partnerschaft mit dem französischen Ölkonzern Total eingegangen. Die beiden Unternehmen würden ihr Know-how austauschen, um industrietaugliche Lösungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei LNG-Anlagen zu entwickeln.



Reuters berichte, dass Volkswagen einen Tarifvertrag mit der IG Metall abgeschlossen habe. Die Bedingungen des Abkommens würden für rund 120 Tausend Volkswagen-Mitarbeiter gelten. (13.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag überwiegend im Plus, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex, der französische CAC40 (FRA40), der italienische FTSE MIB (ITA40) und der niederländische AEX (NED25) seien die europäischen Indices mit der besten Performance, während der britische FTSE 100 (UK100) und der Schweizer SMI (SUI20) die größten Nachzügler seien.Die ZEW-Konjunkturerwartungen für April seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden und hätten sich als eine Enttäuschung erwiesen. Es sei erwartet worden, dass der Bericht einen Anstieg von 76,6 im März auf 79,0 im April zeigen würde. Stattdessen seien die Daten für April auf 70,7 gekommen, was den schwächsten Wert seit Januar 2021 bedeute. Abgesehen davon habe Reuters berichtet, dass die deutsche Regierung an das Parlament herantreten werde, um ihr vorübergehende Befugnisse zur Durchsetzung eines landesweiten Lockdowns zu erteilen.