Paris (www.aktiencheck.de) - Endlich mal was Neues, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ragt über 15.800 hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei über die mehrmonatige Hürde 15.800 ausgebrochen. Der DAX Ausbruch über 15.800 habe sich den zweiten Tag in Folge gefestigt!



Könne der DAX den Ausbruch über 15.803/15.811 verteidigen? Wenn ja, dann wäre 16.287 das Ziel, als große Reaktion in Folge der Abwärtskorrektur von Juli. Auf dem Weg zum Ziel gebe es ein kleines Zwischenziel an der runden 16.000. Der DAX habe heute 2 intra day Unterstützungszonen. a) Die engere Unterstützungszone sei der DAX-Bereich 15.922/15.912/15.908/15.887. Dazwischen bilde sich wahrscheinlich das Tagestief, gefolgt vom Anstieg zu 16.000. b) Die tiefere Unterstützungszone sei der Bereich 15.825/15.805, ebenfalls oft gefolgt von weiteren DAX-Anstiegen. (13.08.2021/ac/a/m)



