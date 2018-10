Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag stand der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter dem Eindruck des von der Regierung in Rom festgelegten Budgetdefizits von 2,4% des BIPs im Jahr 2019, so die Analysten der Helaba.



Obwohl ein derartiges Ergebnis aufgrund der Forderungen der 5-Sterne-Bewegung zu erwarten gewesen sei, hätten die Märkte verschnupft reagiert. Insgeheim hätten wohl einige Marktteilnehmer auf ein geringeres Defizit gehofft. An der Mailänder Börse sei es deutlich um mehr nahezu vier Prozent abwärts gegangen. Der italienische Bankenindex habe den größten Tagesverlust seit dem Juni 2016 verbucht. Andere Themen wie der Handelsstreit, insbesondere zwischen den USA und China, oder die Emerging Marktes-Krise seien vorübergehend in den Hintergrund verdrängt worden.



Am Freitag habe der DAX ein sogenanntes "bearish engulfing pattern" ausgebildet, dessen Low nahezu exakt mit der 21-Tagelinie (12.193) zusammengefallen sei. Bemerkenswert sei auch, dass der Schlusskurs auf dem Niveau einer abwärts gerichteten Gann-Linie (12.246) ausgebildet worden sei. Das Scheitern an weiteren Widerständen wie beispielsweise der Begrenzung der Ichimoku-Wolke sowie der Rutsch unter wichtige Supports (12.358, 12.302) habe zudem dafür gesorgt, dass die Chance auf eine positive Fortsetzungsformation nun wohl gänzlich vom Tisch sei. Verschiedene Indikatoren würden negative Signale liefern, auch das strukturelle Bild bei den DAX-Aktien (mehr als 63 Prozent der Anteilsscheine würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen) begrenze den Spielraum auf der Oberseite. (01.10.2018/ac/a/m)