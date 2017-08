Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vorgaben haben sich gestern als der erwartete Belastungsfaktor für die deutschen Standardwerte erwiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allerdings habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Tagesverlauf bei exakt 12.100 Punkten die Kurve bekommen und liefere damit einen erneuten Beleg für die Bedeutung der dortigen Haltezone. Vor diesem Hintergrund müsse die Bastion bei knapp 12.100 Punkten weiter unbedingt verteidigt werden. Ansonsten wäre der Stabilisierungsversuch der letzten Tage negiert und es drohe ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.900 Punkten). Auf der Oberseite falle die Signalzone bei gut 12.300 Punkten inzwischen fast mit dem seit Juni bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 12.382 Punkten) sowie dem ehemaligen Rekordhoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten zusammen. Während ein Sprung über die zuerst genannte Hürde eine kleine Bodenbildung vervollständigt, könne die jüngste Verschnaufpause bei einem Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends im längerfristigen Kontext sogar als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. In der Summe steuere das Aktienbarometer derzeit mehr und mehr auf eine klassische "make or break"-Situation zu. (10.08.2017/ac/a/m)