Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ach zu schnell müssen sich die Blicke beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schon wieder gen Süden richten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mehr als ein Strohfeuer sei es nicht gewesen, das den deutschen Blue-Chip-Index am Dienstag bis auf 11.835 Punkte getrieben habe. Weniger als 24 Stunden später habe das Barometer erstmals seit dem 29. März unterhalb der 11.500er-Marke notiert. Damit stehe es Spitz auf Knopf! Die wichtigen Gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Börsentage und der letzten 200 Wochen, die beide oberhalb der 11.600er-Marke verlaufen würden, könnten nachhaltig durchbrochen werden. Eine letzte Bastion sei bisher aber zumindest nur angekratzt worden: die 50-Prozent-Fibonacci-Marke der im Dezember begonnenen Aufwärtswelle bei 11.468 Zählern. Werde das Niveau nicht behauptet, werde ein kleines Verkaufssignal zum 61,8-Prozent-Retracement bei 11.187 Zählern generiert, wobei sich der Index auch an einem markanten Zwischentief um 11.300 Zähler stabilisieren könnte. Die langfristige, durch Tiefs von 2011 und 2018 definierte Aufwärtstrendlinie verlaufe bei gut 11.000 Punkten.



Alles in allem bestehe auch wegen des mittelfristig inzwischen recht stark überverkauften Marktzustands keine schlechte Chance auf eine Bodenbildung spätestens um 11.000/11.200 Zähler. (15.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >