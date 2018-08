Händler, die mit Short-Positionen aufgrund von schlechten Quartalszahlen auf fallende Notierungen bei Tesla gesetzt hätten, hätten am Donnerstag das Nachsehen gehabt. Die Tesla-Papiere hätten sich um 16,19 Prozent verteuert. Dabei seien 23,16 Mio. Aktien mit einem Tagesvolumen von 5,99 Mrd. US-Dollar gehandelt worden.



Am Freitag seien die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli publiziert worden. Die Arbeitslosenquote sei mit 3,9 Prozent ausgewiesen worden, die Anzahl der neugeschaffenen Stellen sei jedoch enttäuschend gewesen. Hier seien entgegen der prognostizierten 197.000 Stellen nur 153.000 neue Stellen geschaffen worden.



Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 12.615,76 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 3,300 Mrd. Euro betragen. Der XDAX (ISIN: DE000A169S86, WKN: A169S8) habe um 22:15 Uhr mit 12.640,56 Punkten notiert und der FDAX habe an der EUREX mit 12.631,50 Punkten geschlossen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe den Handel mit 25.462,58 Punkten beendet und der NASDAQ 100 habe zum Handelsschluss bei 7.395,49 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.840,35 Punkten geschlossen. Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1568 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.214,90 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im Oktober-Kontrakt 73,21 US-Dollar das Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Freitag an der EUREX mit 162,05 Zählern geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,40 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,95 Prozent Rendite) liege derzeit bei 255 Basispunkten.



DAX mit Pauken und Trompeten durchgefallen "Die technische Verfassung des DAX bleibt eine Katastrophe", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker, und erläutert weiter: "Der DAX scheiterte bei 12.885 an einem Bündel von technischen Widerständen und zusätzlich fundamental an der Wiederaufnahme des US-Handelskonflikts." (06.08.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) brach am Donnerstag nach erneuten Komplikationen im US-Handelskonflikt ein, so die Experten von LYNX Broker.Die Erholungsbewegung vom Freitag habe das Wochenminus von 1,90 Prozent nur leicht verringert. Die US-Administration lasse eine Erhöhung der bereits geplanten Strafzölle in Höhe von 10 Prozent mit einem Volumen von 200 Mrd. US-Dollar auf chinesische Waren prüfen. Eine Anhebung auf 25 Prozent werde erwogen. Aktuelle Daten hätten sogar eine weitere Zunahme des Handelsbilanzdefizits gegenüber China gezeigt. Die US-Börsen hätten sich davon überwiegend unbeeindruckt gezeigt, der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und vor allem der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten kräftig angezogen. Schon allein Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) hätten daran einen großen Anteil.