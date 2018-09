Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor der US-Zinsentscheidung am Abend bewegte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern kaum, wenngleich ein leicht negativer Unterton dominierte, so die Analysten der Helaba.Heute werde zunächst das Ergebnis der US-Notenbank das Handelsgeschehen dominieren. Die Anhebung des Leitzinses um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent sei in der Form erwartet worden. Nachdem es zuletzt um Italien etwas ruhiger geworden sei, lohne heute ein genauerer Blick auf das Land. Finanzminister Tria wolle das Haushaltsgesetzt vorlegen. Spannend werde es zu sehen sein, inwieweit bzw. in welcher Form das zentrale Wahlversprechen der Fünf Sterne, ein Grundeinkommen in Höhe von 780 Euro, berücksichtigt sein werde.Mehrfach haben die Analysten der Helaba an dieser Stelle auf die massiven Widerstände, mit welchen sich der DAX ab der Marke von 12.400 Zählern konfrontiert sieht, betont. Seit gestern scheine es, als würde sich der Index von dieser tendenziell nach unten absetzen. Für diese These würden auch die Nähe zum Ende eines Preis- und Zeitzyklus sowie die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten sprechen. Über 56 Prozent der Aktien würden unter der 200-Tagelinie notieren, während 60 Prozent einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Darüber hinaus falle auf, dass eine ganze Reihe von Indikatoren bereits deutlich abflachen oder sogar Richtung Süden drehen würden. Zunehmend kritisch würde es für den DAX, sofern die Supportmarke bei 12.302 Zählern unterschritten werde. (27.09.2018/ac/a/m)