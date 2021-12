Die bislang ähnlich starken Anteilscheine von Siemens Healthineers hätten sich indes kaum bewegt gezeigt. Händler hätten zwar auf die Notfallzulassung für einen neuen Corona-Schnelltest der Siemens-Tochter in den USA verwiesen, der zur ohnehin guten Stimmung für die Aktie beigetragen habe. Die Nachricht sei allerdings "keine große Sache", habe es geheißen.



Die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon hätten mit einem Kursanstieg um rund ein halbes Prozent negativen Nachrichten aus der Technologiebranche getrotzt. Ein Börsianer habe auf Warnungen von Samsung Electronics und Micron verwiesen, dass der anhaltende Lockdown in der chinesischen Metropole XiÆan die Halbleiterproduktion weiter beeinträchtigen könnte. Die Region stehe für rund zehn Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für sogenannte NAND-Chips, habe der Experte betont. Er habe indes daran erinnert, dass Infineon-Vorstand Helmut Gassel bereits in einem Interview am Vortag vor möglicherweise bis Ende 2022 anhaltenden Lieferengpässen gewarnt habe.



Derweil habe Siemens Energy mit einem Kursminus von anderthalb Prozent die Verliererliste im DAX angeführt. Im Jahresvergleich sei der Energiekonzern ebenfalls Index-Schlusslicht. Die Probleme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa sowie die anhaltende Restrukturierung in der Energietechnik hätten der Siemens-Tochter 2021 schwer zu schaffen gemacht.



Nach der Erholungsrally der vergangenen Tage scheine der DAX zum Jahreswechsel durchzuschnaufen. Die runde 16.000-Punkte-Marke dürfte im neuen Jahr im Visier bleiben, auch wenn es nach wie vor zahlreiche Risiken am Markt gebe. Anleger sollten ihren Fokus nun bereits aufs neue Jahr richten.



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (30.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX steuert am Donnerstag auf einen ruhigen Jahresabschluss zu, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem leichten Plus notiere der deutsche Leitindex noch knapp unter der 15.900-Punkte-Marke. Am Vortag habe der DAX einer fünftägigen Erholungsrally etwas Tribut gezollt. Die Anleger würden indes ungeachtet aller Widrigkeiten auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurückblicken.Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA stehe aktuell ein Plus von fast 16 Prozent für den Leitindex zu Buche. Sein Rekordhoch habe er Mitte November bei 16.290 Zählern markiert. Der MDAX bringe es auf einen Jahresgewinn von gut 14 Prozent. An diesen Werten dürfte sich nicht mehr viel ändern, zumal der Handel am Donnerstag bereits um 14:00 Uhr ende.Im DAX sei dies etwa bei Sartorius , Merck KGaA ( ISIN DE0006599905 WKN 659990 ) und Siemens Healthineers zu beobachten gewesen. Die Aktien des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius - ein Profiteur der Corona-Pandemie und seit Jahresbeginn ohnehin größter Gewinner im deutschen Leitindex - seien zuletzt um 1,3 Prozent gestiegen, womit sie auch tagesaktuell Spitzenreiter seien. Für die ebenfalls gut gelaufenen Titel des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck sei es um 0,8 Prozent hoch gegangen - die Aktien hätten erneut eine historische Bestmarke aufgestellt.