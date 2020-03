Die FED habe direkt gehandelt und in einer Notfall-Sitzung des Offenmarktausschusses das Leitzinsband um 50 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25% gesenkt. Indes klettere die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Deutschland weiter auf nun 200. Auch weltweit würden die infektions- und Todesfallzahlen zunehmen, während sich die Situation in China zu entspannen scheine.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe betont, dass die PKW-Produktion in dem Land mittlerweile wieder stabil und die Lieferkette gesichert sei. Weniger optimistisch hätten sich hingegen die europäischen Airlines gezeigt. Diese würden davon ausgehen, dass die durch das Virus verursachten, schlimmsten Folgen erst noch kommen würden. Der "Super Tuesday" in den USA habe neue Erkenntnisse gebracht. Joe Biden gewinne laut Prognosen in mindestens acht von 14 Bundesstaaten. Bernie Sanders gewinne in drei und liege zudem in Kalifornien in Führung.



Kurzfristig habe sich das technische Bild nur leicht aufgehellt. Die zuletzt steigenden Hoch- und Tiefs an den Tageskerzen sowie die teilweise auszumachenden, positiven Divergenzen hätten dies bereits angedeutet. Allerdings sei keine Basis vorhanden, um eine generelle Entwarnung auszusprechen. Ein Indiz dafür liefere die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten. Immerhin 73 Prozent der Anteilsscheine würden unterhalb der 200-Tagelinie notieren, 86 Prozent würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen und bei allen zeige der tertiäre Trend nach unten.



Gestern habe der DAX das vom 27. auf den 28. Februar eröffnete Gap geschlossen. Damit sei die Chance auf ein "Island Reversal Pattern" vom Tisch. Das Scheitern an der 144-Wochen-Regression (12.286), am 100-Wochen-SMA (12.228) und der bei 12.208 Zählern verlaufenden Struktur-Widerstandsmarke unterstreiche einmal mehr, dass die Schwungkraft des Marktes wohl nicht ausreiche, um zumindest das 38,2%-Retracement (12.453) und möglicherweise die Instantaneous-Kama-Line (12.557) einem Test zu unterziehen. Auf der Unterseite gelte es die Supports bei 11.898 (Projektion), und insbesondere 11.853 (200-Wochen-EMA) im Auge zu behalten. Weitere Unterstützungsmarken könnten bei 11.825, 11.790, 11.726, 11.675 und 11.625 definiert werden. (04.03.2020/ac/a/m)







Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mehr als zwölf Prozent verloren, während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die schwächste Wochenperformance seit der Finanzkrise im Jahr 2008 habe hinnehmen müssen. Mittlerweile würden sich die führenden Indices wieder etwas erholen, was einerseits auf eine stark überverkaufte Konstellation und andererseits mit der Hoffnung auf stimulierende Maßnahmen seitens der Notenbanken zu begründen sei. So habe beispielsweise die EZB betont, bei Bedarf geeignete und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, die bezogen auf die zugrunde liegenden Risiken angemessen seien. Der BOE-Chef Carney habe gesagt, dass es die Rolle der Notenbank sei, der Wirtschaft über den Corona-Schock hinwegzuhelfen.