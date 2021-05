Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist es am Freitag gelungen, Kursgewinne über die Ziellinie zu retten, so die Analysten der Helaba. WKN A0DMX9 ) seit dem am 19. Mai ausgebildeten Zwischenhoch bei 28,02 bis auf rund 18 zurückgelaufen sei. In der Regel werde unterstellt, dass auf Phasen niedriger Volatilitäten neue Ausbruchsbewegungen folgen würden. Man dürfe also gespannt sein, ob sich ähnliches wiederhole. Ein erstes Indiz würde ein Sprung über die knapp unterhalb der 20er Marke verlaufenden, 55-Tagelinie liefern.Abgesehen von der Entwicklung der Volatilitäten würden die immer wieder aufkommenden Inflationssorgen eine zentrale Rolle am Aktienmarkt spielen. Anziehende Preise seien allerorts zu konstatieren. Zuletzt habe beispielsweise Arabica-Kaffee ein neues 4-Jahreshoch markiert. Die Chancen, dass der Mai, entgegen der statistischen Wahrscheinlichkeiten, mit einem Plus beendet werden könnte, stünden gut. Da die Erwartungswerte für den Börsenmonat Juni noch geringer ausfallen würden, könnten die Karten angesichts dessen nochmals neu gemischt werden. Die US-Aktienbörsen würden heute feiertagsbedingt geschlossen bleiben.Mit Blick auf den Wochenchart des DAX falle auf, dass der Kerzenkörper in der letzten Woche im Vergleich mit den drei vorausgegangenen, stark ausgeprägten Candles (extrem lange, untere Schatten) recht klein ausfalle. Damit werde auch von dieser Seite das fehlende Momentum untermauert. Hinzu komme, dass verschiedene Indikatoren Schwächeanzeichen aufweisen würden. Insofern könnten die 21- und 55-Tagelinien (15.283/15.093) neuerlichen Tests unterzogen werden. (31.05.2021/ac/a/m)