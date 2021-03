Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX intakt, solange der 10er EMA nicht mehr nachhaltig unterschritten werde.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiterhin über dem 10er EMA bei aktuell 14.608 Punkten halten und damit Stärke zeigen. Bei einem weiteren Hochlauf wäre dann zunächst das Verlaufshoch bei 14.804 Punkten das Anlaufziel. Gelinge den Bullen hier ein Ausbruch nach oben, wäre mittelfristig mit einem weiteren Kursanstieg bis 15.000 Punkte zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nach dem starken Freitag wieder nach unten ab und schließe das noch offene Gap bei 14.621 Punkten. Rutsche der DAX dann auch unter das Verlaufstief vom Donnerstag bei 14.422 Punkten ab, würde eine Kette von tieferen Verlaufshoch und tieferen Verlaufstiefs und damit ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend entstehen. Die nächste Zielmarke wäre dann der 50er EMA bei 14.163 Punkten. (29.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 13.673 Punkten vom 26. Februar am 50er EMA in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 08. März sei mit der langen weißen Tageskerze auch der Durchbruch über die langjährige Widerstandslinie im Monatschart bei 14.100 Punkten erfolgt. Damit sei ein kräftiges Long-Signal generiert worden. In der Folge sei der DAX auch weiter angestiegen, wobei der 10er EMA nicht mehr unterschritten und damit direkte weitere kurzfristige Stärke unterstrichen worden sei. Im Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung seien bisher 14.804 Punkte erreicht worden. Dann sei der DAX an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bis leicht unter den 10er EMA nach unten abgeprallt. Am Freitag habe der DAX mit einer kräftigen Aufwärtskurslücke eröffnet und befinde sich erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung. Allerdings sei der Index auch überhitzt.