Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gute Nachricht am Dienstag war, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 15.538 Zählern eine neue Rekordmarke markieren konnte, so die Analysten der Helaba.



Allerdings habe der anschließende Rücksetzer und ein damit verbundener Rutsch unter die 15.400er Marke einmal mehr gezeigt, dass das Momentum insgesamt zu schwach ausgeprägt sei. Insofern müsse grundsätzlich damit gerechnet werden, dass der deutsche Aktienmarkt weiterhin schwankungsanfällig bleibe. Dies gelte nicht zuletzt angesichts der verschiedenen Einflussfaktoren. Einerseits würden die zunehmenden Lockerungen der Corona-Einschränkungen für Rückenwind sorgen, andererseits würden sich die anhaltenden Inflationssorgen und die möglicherweise daraus resultierenden, steigenden Zinsen, negativ auf das Sentiment auswirken. Saisonale Aspekte könnten zudem verstärkt eine Rolle spielen. Bislang habe der Mai noch keinen großen Schrecken verbreitet, was sich aber noch ändern könnte. Die statistisch durchschnittliche Performance falle im Juni sogar noch geringer aus.



Eine Projektionsmarke entfalle beim DAX auf das 15.556er Level. Diese Marke sei gestern um Haaresbreite und damit auch die Komplettierung einer harmonischen Bewegung, verfehlt worden. Auf Basis des 4-StundenCharts lasse sich zudem eine Extension bei 15.529 Zählern ableiten. Diese sei postwendend wieder unterschritten worden. Entsprechend sei die Erwartung untermauert worden, dass der kurzfristig vorhandene Spielraum für den DAX begrenzt sei. Andererseits würde sich das technische Bild erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die 55-Tagelinie (14.934) deutlicher eintrüben. Weitere Unterstützungen seien bei 15.239, 15.114 und 14.903 Zählern zu finden. (19.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >