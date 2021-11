Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag markierte der DAX ein weiteres Rekordhoch und hat damit gleichzeitig die 16.200er Marke überschritten, so Christian Schmidt von der Helaba.Einmal mehr gelte es zu betonen, dass die das Hoch begleitenden Umstände erneut nicht idealtypisch ausgefallen seien. Insofern stehe die Frage im Raum, ob es angesichts des großen Markteinflusses der Notenbanken überhaupt mit der Vergangenheit vergleichbare Muster gebe. Eines dürfte aber auch noch heute Gültigkeit haben: Wenn die liquiditätsgetriebene Sorglosigkeit ein immer größeres Ausmaß annehme, steige gleichzeitig auch das Rückschlagpotenzial. Angesichts sehr steiler Verläufe erscheine es umso wichtiger, auf das Vorhandensein eines ausreichend guten Chance-Risikoprofils zu achten, zumal die Umsätze bei steigenden Kursen in den vergangenen Tagen unterdurchschnittlich ausgefallen seien und es unter dem Strich lediglich drei von zehn Sektoren - Consumer Cyclicals, Energy und Utilities - gewesen seien, die den DAX auf das erreichte Niveau gehievt hätten.Der DAX habe die 161,8%-Extension bei 16.257 Zählern ins Visier genommen. Jetzt müsse sich zeigen, über wieviel Kraft der deutsche Leitindex noch verfüge. Mittlerweile befinde sich eine Reihe von Oszillatoren im überkauften Bereich. Letztgenannter Aspekt sei zwar nicht dazu geeignet, ein konkretes Handelssignal abzuleiten, einen Hinweis auf eine bereits weit vorangeschrittene Entwicklung stelle dies jedoch zweifelsohne dar. Hinzu komme, dass mit dem Erreichen der 16.200er Marke ein harmonisches Bewegungsmuster komplettiert worden sei. Auf der Oberseite fänden sich, sofern die genannte Extension nachhaltig überschritten werden sollte, weitere Zielmarken bei 16.334 Punkten und 16.406 Punkten. (17.11.2021/ac/a/m)