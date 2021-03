Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete freundlich in die neue Handelswoche um in der Folge ein neues Allzeithoch (14.845) zu markieren, so die Analysten der Helaba.



In die Freude, dass der Suezkanal wieder frei sei, habe sich die Erkenntnis gemischt, dass die Blockade der Weltwirtschaft mehrere Milliarden USD kosten werde. Darüber hinaus belaste die jüngste Corona-Entwicklung das Sentiment. Von verschiedenen Seiten seien die Forderungen nach neuen Lockdowns wieder lauter geworden. Auch die Nachrichten über den US-Hedgefonds Archegos Capital hätten gezeigt, dass an der einen- oder anderen Stelle bereits extreme Konstellationen erreicht worden seien. Auch die hohe Nachfrage bei den "SPACS" lege eine derartige Vermutung nahe. Insgesamt sei beim DAX einmal mehr das insgesamt zu geringe Momentum zu bemängeln.



Neue Allzeithochs würden in der Regel prozyklische Signale darstellen. Eine derartige Prognose werde jedoch zuverlässiger, sofern die auch die technischen Indikatoren das Hoch bestätigen würden. Das sei wiederholt nicht der Fall gewesen. Projektionen auf der Oberseite seien bei 14.902 und 14.953 Zählern zu finden. Von den Marken bei 14.695, 14.639, 14.542 und 14.509 Punkten gehe Unterstützung aus. (30.03.2021/ac/a/m)

