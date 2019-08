Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) näherte sich gestern bereits weiter dem oberen Wochenziel 11850/11928 an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Durch den "Stundenschluss über 11693" habe "sich Aufwärtspotenzial" eröffnet.



Arbeitsthese: Der DAX sei auf dem Weg zum Ziel 11.850/11.865, was aber nur eine weitere Flagge im bestehenden Abwärtstrend des Sommers darstelle. Der DAX beginne heute schwach, 50 Punkte tiefer. Unterstützungszone des Vormittags sei 11.762 und der Bereich 11.725/11.705. Würden 11.725/11.705 als Unterstützung per Stundenschluss stand halten, so wäre ein Anschlussanstieg zum oberen Wochenziel 11.850/11.865 (Bonus 11.933) ableitbar. Bei einer 100 % Ausdehnung der 2. Anstiegsstrecke könnten auch 12.116 erreicht werden. (22.08.2019/ac/a/m)



