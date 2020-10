Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg am Freitag weiter an, scheiterte aber an der Horizontalen 12.680, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute Morgen sei der Freitagsanstieg nur noch "Schall und Rauch".



Tageskerzenchart: -200 Punkte Kursrutsch in der Vorbörse, von 12.646 zu 12.446! Der DAX müsse sich nach der nächtlichen Schwäche nun mehr schon strecken, um auch ein 2. Mal die 200-Tage-Linie (EMA200) bei 12.416 zu behaupten. Denn: Unterhalb von 12.416 (EMA200) wären die große Range-Horizontale 12.250 und der SMA200 bei 12.139 die Ziele. Oberhalb von 12.416 (EMA200) liege im Tageskerzenchart Spielraum für Kursanstiege bis 12.800/12.850 (Kijun + Wolkenunterkante) vor. (26.10.2020/ac/a/m)



