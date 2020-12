Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am 28. Dezember, 9:03:39 Uhr, ist es so weit: Der deutsche Leitindex DAX markiert ein neues Rekordhoch, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem (Noch-)US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung gegen das neue Corona-Hilfspaket aufgegeben habe, würden die Anleger feiern. Der neue Rekordstand des DAX laute auf 13.795,37 Punkte. Das sei allerdings nur ein Wimpernschlag (13 Ticks) mehr als beim alten. Die Freude darüber währe auch nur kurz. Mehr zum DAX im Laufe des Tages. (28.12.2020/ac/a/m)