Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwachen Vortag legt der DAX am Mittwoch wieder zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Noch lasse der Sprung über 14.500 Zähler allerdings auf sich warten. Im Fokus stünden dabei nach wie vor die Corona-Lockerungen in China sowie die Entwicklungen rund um Inflation und Zinspolitik. Charttechnisch bleibe die Lage spannend.Nachdem der seit Jahresbeginn intakte Abwärtstrend zuletzt durchbrochen und seit Anfang Mai ein kurzfristiger Aufwärtstrend ausgebildet worden sei, habe sich das Chartbild klar aufgehellt. Im Fokus würden dabei die 14.500er Marke sowie der massive Widerstand bei 14.600 Zählern bleiben - der sich aus den April-Hochs sowie dem Hoch zu Wochenbeginn formiere. (01.06.2022/ac/a/m)