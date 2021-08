Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX lauert unter 15.900 Punkten - ChartanalyseDabei pendele der DAX aktuell um den 10er-EMA im Tageschart und werde auf der Unterseite durch den 50er-EMA unterstützt. Am Vortag sei der DAX bei 15.887 Punkten aus dem Handel gegangen. Das Tageshoch sei zuvor bei 15.896 Punkten markiert worden. Damit lauere der DAX aktuell weiter unter der Marke von 15.900 Punkten. Im Tageschart sei dabei zu erkennen, dass der DAX eine Kette von tieferen Verlaufshochs zeige und bisher kein nachhaltiger Durchbruch über den 10er-EMA gelungen sei - ein Schwächesignal. Vor dem Hintergrund der Lage im DAX im Monatschart, direkt unter dem Fibonacci-Fächer, zeige sich der Index in dünner Luft.Ausblick: Der DAX bewege sich aktuell seitwärts und zeige kaum Aufwärtsdynamik. Im Fokus stehe der 10er-EMA. Die Short-Szenarien: Der DAX könne nicht nachhaltig über den 10er-EMA nach oben ausbrechen und drehe erneut nach unten ab. Ein Kursrückgang unter den 10er-EMA würde dabei ein Schwächesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA, der in der Vergangenheit als kräftige Unterstützung gedient habe. Komme es zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA, würde sich die Lage für den DAX deutlich eintrüben und zunächst wohl die Unterstützung bei 15.300 Punkten angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er-EMA halten und weiter hochziehen. Über der Marke von 15.900 Punkten würde dann der Widerstand bei 15.950 Punkten folgen. Darüber dann die runde Marke von 16.000 Punkten. (31.08.2021/ac/a/m)