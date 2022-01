Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dank einer klassischen Weihnachtsrally konnte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf den letzten Metern des Jahres 2021 nochmals deutlich von gut 15.000 Punkten bis auf 15.885 Punkte zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich gestalte sich die aktuelle Jahreskerze zwar deutlich unspektakulärer als das 2020er-Pendant, doch letztlich stehe ein ordentlicher Kurszuwachs für die vergangenen zwölf Monate von gut 15% zu Buche. Aus charttechnischer Sicht ergebe sich dadurch eine konstruktive, weiße Jahreskerze, welche das Jahr in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch von 16.290 Punkten beende. Apropos Schlagdistanz: Als zusätzlichen Widerstand halten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die 138,2%-Fibonacci-Projektion des "Corona-Einbruchs" vom Frühjahr 2020 (15.911 Punkte) für erwähnenswert. Aber auch das Jahrestief bei 13.311 Punkten besitze eine hohe Relevanz. Schließlich bestätige dieses Low nochmals den ultimativen Deckel der letzten Jahre bei rund 13.500 Punkten. Seit 2017 habe dieses Niveau immer wieder eine Rolle gespielt, sodass sich dieses Level als strategische Absicherung auf der Unterseite anbiete. Auch in dem von uns ausgerufenen "Jahr des Kapitalerhalts" gilt es die alten Ausbruchsmarken nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (03.01.2022/ac/a/m)



