Nachdem sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag relativ uninspiriert präsentierte, kam der Aufwärtsschub am Dienstag etwas überraschend, so die Analysten der Helaba.Mit den Kursgewinnen habe der DAX ein aus charttechnischen Gesichtspunkten spannendes Terrain erreicht, indem sich der Index in den Bereich der 200-Tagelinie vorgearbeitet habe. Dieser Durchschnitt werde klassischerweise zur Beurteilung des längerfristigen Trends herangezogen. Ein gültiges (Kauf-)Signal mittels einer Kreuzung der Kurskurve mit dem Durchschnitt würde aber erst entstehen, sofern der Moving Average einen Richtungswechsel (von fallend auf seitwärts/aufwärts) vollziehe. Nochmals ein paar Worte zum "Brexit". Mehr und mehr rege sich der Unmut über die Hängepartie. "Die Ungewissheit sei nicht akzeptabel", habe die französische Europaministerin gesagt.Wie eingangs bereits erwähnt, habe sich der DAX an die 200-Tagelinie herangearbeitet. Zweifelsohne könne unterstellt werden, dass aktuell die Weichen für den weiteren Verlauf gestellt würden, zumal Morgen auch ein großer Preis- und Zeitzyklus ende. Sollte es dem DAX gelingen, die 200-Tagelinie nachhaltig zu überwinden, würden sich die nächsten Kursziele bei 11.862 (Swing Point) und 11.936 (55-Wochendurchschnitt) finden. Auf letztgenannte Marke entfalle zudem das 50%-Retracement, hergeleitet über die Bezugspunkte bei 10.266 und 13.596 Zählern, so dass dieses Level als besonders markant (Cluster) einzustufen sei. Supports würden sich bei 11.655 (200-Tage Exponential Moving Average), 11.637 (Strukturprojektion und oberes Band des Price Range Channels) und 11.584 Zählern definieren lassen.