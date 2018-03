Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag bewegte sich der DAX lange Zeit mit einem leicht negativen Unterton seitwärts, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAuf die lange weiße Aufwärtskerze vom Mittwoch sei gestern eine weitere weiße Kerze gefolgt, deren Ausmaß jedoch moderater ausgefallen sei. Dennoch sei es gelungen, den bei 12.313 Zählern verlaufenden 21er Fractal-Moving-Average und eine Gann-Projektion (12.311) zu überwinden. Indikatoren wie der CCI würden in den neutralen Bereich vordrangen, während die Handelsumsätze sowie der CMI kein idealtypisches Bild aufweisen würden. Die nun erreichte Widerstandszone habe es in sich. Mit der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels (12.380), der Begrenzung des 144er Regressionskanals (12.418) sowie einer fallenden Strukturprojektion (12.423) stehe der DAX vor sehr massiven Hürden. Angesichts der derzeit unterdurchschnittlichen Schwungkraft erscheine es fraglich, ob ein Ausbruch nach oben gelingen werde. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, würden sich in der Zone von 12.455/12.472/12.482/12.493 weitere, markante Barrieren finden. (09.03.2018/ac/a/m)