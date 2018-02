Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infolge der positiven Vorgaben startete der DAX freundlich in die neue und gleichzeitig letzte Handelswoche des Monats Februar, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDer DAX sei gestern mit dem Versuch gescheitert, den 21er Fractal-Moving Average (12.579), das 38,2%-Retracement (12.614) sowie die Begrenzung des 144er Regressionskanals (12.616) zu durchbrechen. In der Folge habe sich der deutsche Leitindex wieder deutlicher von seinem bei 12.601 Zählern markierten Tageshoch nach unten entfernt. Kurzfristig positiv sei gewesen, dass die bei 12.518 Zählern verlaufende Gann-Projektion, das untere Band des Price-Range-Channels (12.498) sowie eine Strukturmarke (12.482) auf Schlusskursbasis nicht unterschritten worden seien. Dennoch würden sich bei der laufenden Erholungsbewegung Ermüdungsanzeichen abzeichnen. (27.02.2018/ac/a/m)