Der DAX sei heute Morgen bei 13.055 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit auf dem gleichen Level wie zu der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 3 Punkte über dem TS von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.050 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.061/63, die 13.075/77, die 13.089/91, die 13.107/09 und dann die 13.122/24 Punkte die ersten Anlaufziele. Könne sich der DAX heute erneut bis an die 13.122/24 Punkte schieben, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. der DAX könnte mehrere Anläufe benötigen, sich über dieses Level zu schieben. Gelinge es, sich über dieses Level zu schieben, so wären die 13.135/37, die 13.149/51 und dann die 13.162/64 Punkte die nächsten Anlaufziele auf der Oberseite. Im Bereich der 13.150/60 Punkte könnte der DAX, wie in den letzten Tagen auch, Probleme haben, weiter zu kommen, bzw. er könnte mehrere Anläufe benötigen, sich über dieses Level zu schieben.



Könne er sich aber über dieses Level schieben, so wären die 13.177/79, die 13.184/86 und dann die 13.195/97 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Auch bei 13.180/95 Punkten könnte der DAX Probleme haben, weiter zu kommen. Im Zweifel könnte die Aufwärtsbewegung spätestens hier beendet sein. Könne sich der Index über die 13.180/95 Punkte schieben, so wären die 13.202/04, die 13.211/13 und dann die 13.225/27 bzw. die 13.235/38 Punkte weitere Anlaufziele. Hätten die Aufwärtsbewegungen einen dynamischen Charakter, könnte der DAX auch die 13.246/48 bzw. die 13.255/57 und dann die 13.271/73 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.050 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.039/37, die 13.023/21 und dann die 13.09/07 bzw. die 12.995/93 Punkte erreichen. Gelinge hier keine Stabilisierung, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.978/76, bis 12.963/61 Punkte und dann weiter bis 12.952/50 bzw. bis 12.943/41 Punkte gehen könnten. Setze der DAX bis an die 12.960/40 Punkte zurück, so hätte er hier gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Im Zweifel könnte er in diesem Bereich länger konsolidieren. Rutsche er unter die 12.943/41 Punkte, so wären die 12.925/23, die 12.909/07, die 12.890/888 und die 12.871/69 Punkte weitere Anlaufziele auf der Unterseite.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.079 als auch bei 13.108/24/37/41/70/90 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.207/24/64 als auch bei 13.302/31 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.970/45/14 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.886/27/13 als auch bei 12.797/67/19 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.089 (13.135) bis 12.950 (12.869) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.12.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 13.055 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst an die 13.030 Punkte und dann dynamisch aufwärts gegangen. Die Bullen hätten den DAX bis an die 13.150/60 Punkte geschoben. Hier sei es trotz einiger Versuche nicht weiter gegangen. Das TH sei bei 13.179 Punkte formatiert worden. Die Bullen hätten dann aufgegeben und die Bären hätten übernommen. Sie hätten den DAX dann ab Mittag wieder in Richtung Süden gedrückt. Bis zum Xetra-Schluss sei es fast an die 13.000 Punkte-Marke gegangen. Nachbörslich habe sich der DAX, auch durch die sehr feste US-Börse, etwas erholen können. Der Index sei bei 13.048 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.162/64 Punkte weiter bis in den Bereich der 13.173/75 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei erreicht und leicht überschritten worden. Das Setup habe damit auf der Oberseite auch deshalb gepasst, da die Experten der Meinung gewesen seien, dass es im Bereich der 13.150/60 bzw. der 13.180/90 Punkte die Wahrscheinlichkeit groß gewesen sei, dass es hier nicht weiter gehe. Das habe sich so eingestellt, das Setup habe damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.042/40 Punkte knapp unter das nächste Anlaufziel bei 13.027/25 Punkten gegangen.TH: 13.179 (Vortag: 13.196)/ TT: 13.021 (Vortag: 13.031)/ Xetra-Schluss: 13.024 (Vortag: 13.062)/ Range: 158 Pkte (Vortag: 165 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.162/13.179/ Tief: 12.988/13.021Der DAX komme im Bereich der 13.150/80 Punkte nicht weiter. Hier deckele die EMA20, die sich in den letzten Handelstagen nach Süden geneigt habe. Das sei für die Bullen alles andere als hilfreich. Sie müssten per Tagesschluss über die 13.170/80 Punkte kommen, um auf der Oberseite noch eine Chance zu haben. Luft sei aktuell bis etwa 13.100/120, wobei Intraday Bewegungen auch bis 13.150/70 Punkte gehen könnten. Auf der Unterseite komme der 12.950 Punkte-Marke eine große Bedeutung zu. Werde diese per Stundenschluss unterschritten, so bestehe die Möglichkeit, dass der DAX tiefer rutschen könnte. Insbesondere auf Basis Wochenschluss wäre ein Unterschreiten bärisch zu interpretieren. Übergeordnete Anlaufmarken wären dann die 12.500/450 Punkte.Ausblick für den heutigen Handelstag: