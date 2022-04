Trotz der recht soliden Ergebnisse für das erste Quartal sei Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) heute das DAX-Mitglied mit der schlechtesten Performance. Das Unternehmen habe einen Anstieg des Segmentumsatzes um 52% auf 2,05 Mrd. Euro gemeldet, aber die Schätzung von 2,13 Mrd. Euro verfehlt. Der Bruttowarenwert (GMV) sei im Jahresvergleich um 31% auf 10,1 Mrd. Euro gestiegen und habe damit den Schätzungen entsprochen. Delivery Hero habe die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt und rechne mit einem GMV von 44 bis 45 Mrd. Euro und einem Segmentumsatz von 9,5 bis 10,5 Mrd. Euro. Die Aktie habe jedoch zu Beginn der Sitzung bis zu 9% höher notiert, habe die Gewinne jedoch wieder abgegeben, nachdem das Unternehmen mitgeteilt habe, dass es keine Auftragsdaten mehr melden werde.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) sei das DAX-Mitglied mit der besten Performance. Das Unternehmen habe gemeldet, dass es im ersten Quartal 2022 8,52 Mio. aktive Kunden gehabt habe, während der Markt mit 8,2 Mio. gerechnet habe. Der Umsatz zu konstanten Wechselkursen sei um 26,4% (Erwartung 23,3%) gestiegen und das Unternehmen habe 34,57 Mio. Bestellungen im Quartal (Erwartung 33,8 Mio.) verzeichnet.



Einschätzungen von Analysten:



Goldman Sachs stufe die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) mit "kaufen" ein. Das Kursziel sei auf 270 Euro gesetzt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.Die Besorgnis über die Möglichkeit, dass Russland ganz Europa von seinem Erdgas abschneiden könnte, habe sich etwas gelegt, sodass die europäischen Indices hätten zulegen können. Es habe jedoch keine neuen Entwicklungen in Bezug auf das Thema Erdgas gegeben, sodass es auch weiterhin ein Risikofaktor bleibe. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) seien die europäischen Blue-Chip-Indices, die heute am besten abschneiden und rund 2% höher notieren würden.