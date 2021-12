Im vergangenen Jahr hätten die Aktienkurse zwischen den Jahren noch eine Schippe draufgelegt. Allerdings sei der Aktienhandel an diesen Tagen stark ausgedünnt. Für geringe Umsätze spreche auch, dass mit der Londoner Börse ein gewichtiger Handelsplatz am Montag und Dienstag geschlossen bleibe. Zudem stünden in dieser Woche kaum kursbewegende Konjunkturdaten auf der Agenda.



Angesichts einer überschaubaren Nachrichtenlage sei es auch bei den Einzelwerten ruhig gewesen. Die Aktien der Lufthansa hätten zum Handelsbeginn mehr als zwei Prozent eingebüßt, konnten die Verluste anschließend aber weitgehend aufholen. Mehrere Airlines weltweit hätten in den vergangenen Tagen Flüge streichen müssen, weil sich zu viele Pilotinnen und Piloten krankgemeldet hätten. Vor allem die USA seien betroffen gewesen.



"Die bisherigen Aktienfavoriten aus 2021 gehören auch größtenteils zu den heutigen Tagesgewinnern", habe Börsenexperte Andreas Lipkow von Comdirect geschrieben. So stünden vor allem die Aktien aus dem Gesundheitssektor wie Sartorius, Fresenius, Merck und Bayer im Kaufinteresse der Investoren. Merck habe sogar ein Rekordhoch erreicht und den DAX angeführt.



Der DAX kämpfe sich weiter peu à peu nach oben. Doch die zahlreichen Risiken am Markt würden dagegen sprechen, dass die Rally noch weiter bis zum Rekordhoch gehe.



Anleger können vor dem Jahreswechsel deshalb weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".



Mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem holprigen Start hat der DAX am Montag ins Plus gedreht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Am frühen Nachmittag habe das Börsenbarometer rund 0,4 Prozent höher gestanden und sei damit vorerst über den Widerstand bei 15.800 Punkten geklettert. Damit habe der deutsche Leitindex - wenn auch zaghaft - an die Erholungsrally der vergangenen Woche angeknüpft.In den vergangenen zwei Wochen sei der DAX wiederholt an der Marke von 15.800 Punkten gescheitert. "Mit erwartet niedrigem Handelsvolumen zwischen den Jahren dürfte es dem Index nur mit kräftiger Unterstützung der Wall Street gelingen, diesen Widerstand zu überwinden und wieder in Richtung Rekordhoch zu laufen", habe Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets prognostiziert.