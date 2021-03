Gelinge es nicht, einen bedeutenden Bruch darüber zu erzielen, könnte dies zu einem Pullback führen. In einem solchen Szenario könnte die nächste wichtige Unterstützung bei 14.130 Punkten gefunden werden. Andererseits, wenn die positive Stimmung anhalte und der DAX über 14.800 Punkte ausbreche, sollten sich die Bullen auf den Widerstand bei 15.400 Punkten konzentrieren, der durch das 127,2% Retracement des Einbruchs von Anfang 2020 markiert sei. Händler sollten im Hinterkopf behalten, dass die Liquidität in dieser Woche aufgrund der nahenden Osterfeiertage etwas dünner sein könnte.



Die Nachricht über die Liquidation des Archegos Capital Fonds habe die Aktien von Banken und Institutionen, die in dem Fonds engagiert seien, unter Druck gesetzt. Die Credit Suisse und Nomura sollten zu denen gehören, die das größte Engagement hätten. Der Deutschen Bank werde ebenfalls ein Engagement in dem Fonds nachgesagt, aber Bloomberg habe unter Berufung auf Quellen berichtet, dass der deutsche Kreditgeber eine relativ kleine Risikoposition in Bezug auf Archegos habe. Trotzdem würden die Aktien der Deutschen Bank heute nachgeben.



Die Commerzbank habe bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat Helmut Gottschalk für den Posten des Vorstandsvorsitzenden vorschlagen werde. Hans-Jörg Vetter, der bisherige Vorsitzender der Bank, sei aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.



BASF habe gesagt, dass das Unternehmen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 25% senken wolle und plane, dafür bis zu 4 Milliarden Euro auszugeben. BASF wolle bis 2050 Kohlenstoffneutralität erreichen. Das Unternehmen werde bis zu 1 Mrd. Euro bis 2025 investieren, um Strom aus fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien zu ersetzen, und weitere 2 bis 3 Mrd. Euro bis 2030. (29.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte werden zu Beginn der neuen Woche gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Die Nachrichten über die Liquidation eines US-Fonds hätten Sorgen über mögliche Spillover-Effekte auf die Märkte ausgelöst und würden heute zu einer leichten Risk-off-Stimmung beitragen. Die spanischen und österreichischen Aktien seien die größten Nachzügler in Europa, während die polnischen und russischen Indices am meisten zulegen würden. Die deutschen, französischen und niederländischen Indices würden rund 0,2% höher notieren. DAX habe am Freitag im nachbörslichen Handel ein neues Allzeithoch erreicht. Der Index sei die neue Woche tiefer gestartet und wieder unter die Marke von 14.800 Punkten gerutscht. Wenn man den DAX aus einer breiten Perspektive betrachte, könne man sehen, dass diese Zone mit dem 161,8% Retracement der Abwärtskorrektur von September bis November 2020 markiert sei.