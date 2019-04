Dieses Unterfangen könnte heute gelingen. Vorbörslich sehe man den deutschen Leitindex bei 12.048 Punkten, rund 0,2% über dem Schlusskurs vom Montag.



Der DAX versuche zum wiederholten Mal, aus der Handelsspanne nach oben auszubrechen. Die Oberseite bei 12.032/12.029 Punkten sollte nachhaltig überwunden werden. Das gleiche gelte auch für die psychologische Marke bei 12.000 Zählern. Aus der Höhe der Chartformation errechne sich ein Kursziel von 12.218 Punkten. Zuvor liege die waagerechte Trendlinie bei 12.114/12.131 Zählern.



Müsse der Ausbruch gen Norden erneut vertagt werden, könne es im Anschluss durchaus zu einem Test der unteren Begrenzung der genannten Schiebezone bei 11.846/11.862 Punkten kommen.



Der Goldpreis sei erst kürzlich von der einfachen 50-Tage-Linie in die Schranken verwiesen worden. Anschließend habe das gelbe Edelmetall den Rückzug antreten und das 23,6%-Fibonacci-Level bei 1.303 USD sowie die Trendgerade bei 1.296 USD der Angebotsseite überlassen müssen. Nun stehe im Tageschart der der seit Mitte August 2018 intakte Aufwärtstrend bei aktuell 1.283 USD unter Beschuss. Darunter könnte es dann in Richtung des 38,2%-Fibonacci-Levels bei 1.275 USD gehen. (16.04.2019/ac/a/m)







