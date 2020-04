Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwankte gestern in einer überschaubaren Handelsspanne von gerade einmal gut 100 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei das Aktienbarometer zudem innerhalb der Handelsspanne vom Dienstag verblieben, so dass ein "inside day" entstehe. Diese Entwicklung sei wichtig gewesen, denn sie unterstreiche, dass die Bullen die Kernunterstützung bei rund 10.300 Punkten nicht kampflos aufgeben würden. Das Tief vom Dezember 2018 (10.279 Punkte) bilde hier zusammen mit zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (10.372/10.422 Punkte) sowie der Nackenlinie eines potenziellen Doppeltops ein lehrbuchmäßiges Haltebündel. Der beschriebene Innenstab liefere damit möglicherweise einen wichtigen Fingerzeig für die weitere Kursentwicklung: Während eine "bullishe" Auflösung dieses Kursmusters mit Notierungen oberhalb der Marke von 10.525 Punkten für ein Halten der angeführten Bastion sprechen würde, erhöhe ein Abgleiten unter das jüngste Verlaufstief bei 10.250 Punkten erneut den Stressfaktor. Schließlich müsste bei einer negativen Weichenstellung von einem Bruch der beschriebenen Kumulationszone - inklusive eines Schließens der letzten beiden Aufwärtskurslücken (untere Gapkanten bei 10.097 bzw. 9.627 Punkten) - ausgegangen werden. (23.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >