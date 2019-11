Ausblick: Bullen und Bären seien folglich gleichermaßen an den Nasen herumgeführt worden. Bislang könne keine Partei nachhaltig neue Signale bewirken.



Die Short-Szenarien: Die Verkäufer müssten zum Start der neuen Handelswoche zeigen, dass sie gewillt seien, das Konsolidierungsziel bei 12.986 Punkten, eventuell sogar das Ziel bei 12.814 Punkten zu erreichen. Hierfür wären allerdings in Kürze neue Tiefs unter 13.043 Punkten notwendig. In diesem Fall wäre eine Konsolidierungsausdehnung zur Unterseite formal aktiviert und dürfte zu einem Test der Unterstützung bei 12.986 Punkten führen. Da bei Erreichen dieser Marke zugleich auch das Gap vom 1. auf 4. November bei 12.992 Punkten geschlossen wäre, wäre der Chart kurzfristig bereinigt und die nächste Aufwärtswelle könnte starten. Bleibe eine Stabilisierung aus, würden die Käufer bei 12.814 Punkten die nächste Chance besitzen, ein Fundament für einen weiteren Anstieg zu errichten.



Die Long-Szenarien: Würden dagegen die Vorwochentiefs halten, könnten die Käufer einen direkten Angriff auf die Widerstände der vergangenen Tage starten. Das wäre zum einen die Marke von 13.300 Punkten, die es per Tagesschlusskurs zu überwinden gelte. Zum anderen müsse der DAX das Hoch bei 13.374 Punkten hinter sich lassen, damit die Konsolidierung beendet sei. Die nächsten Ziele lägen bei 13.513 und 13.597 Punkten. Über 13.600 Punkte wäre ein starkes langfristiges Kaufsignal aktiviert, welches Potenzial in Richtung 15.175 Punkte freischalten würde. (25.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) täuschte in der Vorwoche gleich doppelt an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zunächst habe der Index mit dem Ausbruch über die Marke bei 13.300 Punkten ein Kaufsignal ausgesendet, welches allerdings am selben Tag noch von den Verkäufern gekontert und rückabgewickelt worden sei. Anschließend hätten die Bären den Index unter die Supports bei 13.144 und 13.110 Punkten gedrückt. Das hierfür vorgesehene Ziel bei 12.986 Punkten sei aber ebenfalls nicht erreicht worden. Schlussendlich habe der Index die Woche wieder in der gewohnten Handelsrange beendet.