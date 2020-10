Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zum Teil deutlich steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die größer werdende Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Restriktionen kommen könnte, sorgten dafür, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern verstärkt in den Abwärtsstrudel geriet, so die Analysten der Helaba.UNSERE EINSCHÄT ZUNGMIT MARKTTECHNIK: Nachdem die 55-und die 21-Tage-Linien (12.925/12.823) von oben nach unten durchbrochen worden seien, sei der DAX gestern zudem relativ deutlich unter den zuletzt umkämpften 100-Tage-(12.761) sowie unter den 21-Wochen-Durschnitt (12.698) abgerutscht. Damit wachse die Gefahr, dass der Abwärtsimpuls weiter expandiere. Die nächsten Unterstützungen seien bei 12.510,12.481 und insbesondere in Form des 200-Tage-EMA bei 12.411 Zählern zu finden.UNSERE EINSCHÄT ZUNG MIT MARKTT ECHNIK: Die jüngsten Verluste am Rentenmarkt dürften sich als vorübergehende Korrektur herausstellen, denn letztlich hätten sich die für die Risikostimmung wichtigen Faktoren nicht in Wohlwollen aufgelöst. Zu nennen seien die Brexit-Verhandlungen, eine schnelle Verabschiedung des Corona-Hilfspakets in den USA und nicht zu vergessen die weltweit steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen. Technisch hervorzuheben sei, dass das erste Retracement des Oktober-Aufwärtsimpulses bei 175,39 gehalten habe. Auch dies lasse auf einenur kurzzeitige Verschnaufpause schließen. Widerstände seien bei 176,29 und 176,42 zu finden. (22.10.2020/ac/a/m)