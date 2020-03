Ausblick: Der DAX zeige sich schwach, Anzeichen einer Gegenwehr der Bullen seien kaum zu sehen. Vor dem Hintergrund der eskalierenden Coronavirus-Pandemie dürfte die Schwäche wohl auch noch länger anhalten.



Die Short-Szenarien: Der DAX dürfte unter der Marke von 9.000 Punkten Kurs auf 8.000 Punkte nehmen. Hier befinde sich die nächste massive langfristige Unterstützung. Immerhin noch rund 1.000 Punkte entfernt, aber bei der aktuellen Fallgeschwindigkeit könnte diese Unterstützungszone schnell erreicht werden. Unter 8.000 Punkte würde sich die nächste Unterstützung bei 7.500 Punkten befinden, darunter würden in der äußersten Extension 6.500 Punkte folgen. Spätestens im Bereich von 6.500 Punkten dürften sich die Bullen zurückmelden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich nach dem enormen Kursverfall über der Marke von 9.000 Punkten fangen und eine Stabilisierung einleiten. Es wäre in der Folge dann mit einer Aufwärtskorrektur bis 9.500 und 9.800 Punkte zu rechnen. Eine Rückeroberung der Marke von 10.000 Punkten sei in der aktuellen Lage aber eher nicht zu erwarten. (13.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin im freien Fall und ist am Vortag mit einem Riesen-Abwärtsgap unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index habe direkt bei 9.863 Punkten eröffnet, nachdem er am Mittwoch noch bei 10.438 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Im weiteren Tagesverlauf sei der DAX bis auf 9.139 Punkte abgesackt und habe per Handelsschluss bei 9.169 Punkten notiert. Und damit nur leicht über dem Tagestief, was ebenso auf weitere Schwäche hindeute, wie die lange schwarze Vortageskerze. Am frühen Freitagmorgen zeige sich der DAX im außerbörslichen Handel erneut antriebslos.