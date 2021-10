Der Bereich zwischen 14.900 und 15.050 Punkten scheine eine starke Unterstützung zu sein, die durch den gleitenden Durchschnitt, das 23,6%-Retracement der im November 2020 begonnenen Aufwärtsbewegung sowie die vorherigen Kursreaktionen markiert werde, ganz zu schweigen von der psychologischen Marke von 15.000 Punkten. Ein Durchbruch unter diese Zone würde zu einer bärischen Tendenz führen, aber es sollte beachtet werden, dass der Bereich zwischen 15.000 und 15.050 Punkten heute bisher als Boden fungiert habe.



Die Aktionäre von Daimler hätten der geplanten Abspaltung des Lkw-Geschäfts zugestimmt. Die Aktien des neuen Unternehmens würden voraussichtlich ab Dezember 2021 an der Börse gehandelt. Die Abspaltung sei auf der außerordentlichen Hauptversammlung mit 99,9% der Stimmen unterstützt worden. Die Aktionäre würden für je zwei Daimler-Aktien eine Daimler-Truck-Aktie erhalten. Darüber hinaus habe Daimler bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 1. Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group ändern werde.



Delivery Hero habe bekannt gegeben, dass es Hungry, einen dänischen Online-Marktplatz für Essenslieferungen, übernommen habe. Delivery Hero sei bereits mit 44% an dem Unternehmen beteiligt gewesen und habe nun die restlichen 56% erworben. Ziel der Übernahme sei es gewesen, die Präsenz von Delivery Hero in den nordischen Ländern zu stärken.



Die spanische Wettbewerbsbehörde habe festgestellt, dass Siemens zusammen mit sieben anderen Unternehmen an der Manipulation öffentlicher Aufträge für Eisenbahnsignalanlagen beteiligt gewesen sei. Die acht Unternehmen hätten eine Geldstrafe von insgesamt 127,3 Millionen Euro erhalten. (04.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche überwiegend im Minus, so die Experten von XTB.Der holländische AEX sei einer der am schlechtesten abschneidenden europäischen Blue-Chip-Indices und notiere über 1% niedriger als am Vortag. Der russische RTS hingegen könne als Outperformer betrachtet werden, da er leichte Gewinne habe verbuchen können. Die Sitzung sei bisher eher ruhig verlaufen, wobei der morgendliche Kursverlauf von einer Seitwärtsphase geprägt worden sei. DAX habe in der vergangenen Woche die 200-Tage-Linie überwinden und bis zur unteren Grenze der Marktgeometrie bei 15.200 Punkten zurückkehren können. In diesem Bereich sei ein Pin-Bar-Candlestick-Muster ausgebildet worden, das darauf hindeute, dass in dieser Woche eine Aufwärtsbewegung eingeleitet werden könnte. Zu Beginn der neuen Woche würden jedoch die Bären dominieren. Der DAX sei erneut unter die untere Grenze der Marktgeometrie gefallen und teste erneut den bereits erwähnten gleitenden Durchschnitt.